BELEDİYE MECLİSİ MEHMET ÇAKMAK YÖNETİMİNDE YAPILDI

Akyazı Belediye Meclisinin Haziran ayına ait olağan toplantısı yapıldı. Bir önceki toplantıda olduğu gibi

Bu haber 2018-06-05 13:14:31 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisinin Haziran ayına ait olağan toplantısı yapıldı. Bir önceki toplantıda olduğu gibi bu toplantıyı da Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak yönetti. Mutat toplantı saati 14.00 olan meclis toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sakarya’da yapacağı miting nedeniyle 11.00 alındı. Yapılan yoklamada AK Partili Çetin Sarı, A .Kadir Yıldırım ve Lütfi Kaymaz’ın mazeret beyan ederek toplantıya katılmadıkları gözlendi.

Gündemin1.maddesinde yer alan Çıldırlar Mahallesi Kemikli Mevkiinde bulunan mezarlık alanının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddeleri uyarınca 5216 Sayılı Kanun gereğince Büyükşehir Belediyesine devredilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine göre;Uzunçınar Mahallesi Söğütlük mevkiinde bulunan 18,499,54 M2 lik taşınmazın 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 18-e maddesine göre satılması, takası, tahsis edilmesi, tahsisin kaldırılması ve 3 yıldan fazla süreyle kiralanması konusunda Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucu MHP’li 4 üyenin ret oyuna karşılık AK Partili Meclis üyelerinin oyları ile yapılan teklif oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesine göre;Batakköy Mahallesi Akbalık Mevkiinde bulunan 2,554,58 M2.lik tarla vasfındaki taşınmazın tapu kaydının beyan ve şerhler hanesinde yazılı olan “geliri köy camisine ait” ibarenin tapu kütüğünden kaldırılması teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi. Topağaç (Ramaslı) Mahallesinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli nazım planında belirlenen “kırsal yerleşim alan sınırlarının” bu Mahallede yapılması planlanan 1/1000 ölçekli imar uygulama plan sınırlarının belirleyici olması bakımından “kırsal yerleşim alan sınırlarının” genişletilmesihususu İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edildi.

Gündemin 5.maddesine göre; Küçücek Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölç ekli uygulamalı imar planında kullanım amacı “sanayi alanı” olan alanla ilgili tadilat yapılmasına ilişkin bu madde İmar komisyonuna havale edildi.

Gündemin 6.maddesine geçildi. Bu maddede yer alan AK Belde A.Ş. nin 250.000.00 TL. olan sermayesinin 2.000.000.00 TL.ye yükseltilme si teklif görüşüldü. Teklif görüşülmeden önce AK Belde A.Ş. Müdürü Nail Kahveci maddeyle ilgili Meclis Üyelerine bilgi verdi. Kahveci Şirketin ekonomik hacmi ile sermayese arasında büyük bir uçurumun olduğuna dikkat çekti ve 10 milyon liralık cirosu olan şirketimizin sermayesi bu rakam karşısında çok düşük kaldı. O nedenle sermayemizin arttırılması gerekiyor dedi. Bu bilgi aktarımından sonra AK Belde A.Ş. nin 250 bin lira olan sermayesi 2 milyon liraya çıkarılması teklif oylandı. MHP’li Meclis üyelerinin net oyu verdiği oylamada gündem maddesi AK Partili Meclis üyelerinin verdiği oylarla oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesi ilave gündemdi. Bu maddede yer alan 6001 sayılı Karayolları Kuruluş kanununun 4.maddesinin (i) bendi gereğince Durmuşlar mahallesinde Belediyeye ait olan 130 ada 11 parseldeki tarla vasıflı taşınmazın belirli kısımlarının belirlenen kamulaştırma bedelleri üzerinden karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğüne devri, devir ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı ve Encümenine istenen yetki oybirliği ile verildi.

Gündem dışı konuşmalar;

Gündem dışı ilk konuşmayı MHP li Meclis Üyesi ve Grup başkanı Murat Öz yaptı. Öz konuşmasında bir önceki toplantıda MHP grubu olarak verdikleri dilekçelerine aradan geçen bunca zamana rağmen bir cevap alamadıklarını söyledi ve sorularımıza ne zaman cevap alacağız diye sordu.

Murat Öz ayrıca Büyükşehir kapsamına alınmadan önce Köy statüsünde olan ve alındıktan sonra da Mahalle statüsüne dönüşen yerleşim alanlarında bulunan birçok taşınmaz gayrı menkul malların Belediye tarafından satışının yapıldığına dikkat çekerek, satmaya çalıştığınız yerlerden Mahalle Muhtarlarının bu satışlardan neden haberi olmuyor diye sordu. Öz ayrıca Başkan Hasan Akcan’ın oturumlara katılmayış nedenini de sordu.

Kürsüye daha sonra AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Öztürk geldi. Öztürk kendisinin aynı zamanda Akbalık Yağlı Güreşlerinin bu yıl ki ağası olduğu söyledi ve Meclis üyeleri ile birlikte bütün Akyazılıları 16 Haziran 2018 günü yapılacak olan güreşlere dav et etti.

MHP’li Meclis Üyesi Ruhi Yılmaz’da eski Belediyelerin Mahalle sayısının arttırılmasına ilişkin yapılan çalışmaların ilgili komisyon tarafından bir türlü sonuçlandırılamadığını ve kendilerine bu konuda bilgi verilmediğini söyleyerek Meclisimizin almış olduğu karar kesin bir karar olmalıdır. Alınan bu kararı neden onay için gönderiyoruz diye sordu.

Mehmet Çakmak cevapladı:

MHP’li Meclis Üyelerinin gündem dışı yaptıkları konuşmalarda sordukları sorulara cevap oturumu yöneten Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak’tan geldi. Çakmak, satışı, kiralanan yerlerle ilgili olarak Mahalle Muhtarlarının bilgilendirildiğini, Mahalle sayısının arttırılmasına ilişkin taleplerle ilgili olarak Meclis tarafından alınan kararın onay için Valilik makamına gönderildiğini ve oradan gelecek olan bilgiyi beklediklerini söyledi ve 16 Haziran’da yapılacak olan Akbalık yağlı pehlivan güreşlerine tüm Meclis üyelerinin katılması gerektiğini hatırlattı ve Başkanın bugünkü toplantıya Sakarya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Sakarya’ya gelecek olmasından dolayı erken saatlerde İl’e gitmiş olmasından kaynaklı olduğunu belirterek gündemde görüşülecek başka madde olmadığı içinde toplantıyı kapatıyorum dedi ve Meclis toplantısını kapattı.