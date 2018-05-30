MHP İFTARI SICAK VE SAMİMİ BİR HAVADA GEÇTİ

MHP Akyazı İlçe Teşkilatının 24 Haziran günü yapılacak olan seçimlerde görev yapacak olan

Bu haber 2018-05-30 00:37:26 eklenmiş ve 319 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe Teşkilatının 24 Haziran günü yapılacak olan seçimlerde görev yapacak olan Sandık görevlileri için verdiği iftar yemeğine partililerde büyük ilgi gösterdi ve iftar yemeği tam bir ifadeyle sıcak ve samimi bir havada geçti.

Akyazı Belediyesinin MHP’li Meclis Üyesi Harun Köymen’in Kuran-ı Kerim okumasıyla başlayan iftar programında yemeklerin yenmesi ve sonrasında da duanın yapılması ile devam etti.

MHP’nin çiçeği burnunda yeni İlçe Başkanı Ali Dertlinin açış konuşmasından sonra kürsüye gelen eski İl Başkanı ve Milletvekili 1.sıra adayı Av. M.Levent Bülbül konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Bülbül konuşmasında 24 Haziran günü yapılacak olan seçimin önce yapılan seçimlerden çok farklı olduğunun altını çizdi ve Cumhur ittifakının bu seçimden zaferle çıkacağını söyledi. Ülkenin çok zor bir dönemeçten geçtiğine de dikkat çeken Bülbül, dış güçlerin Ülkemiz içinde çıkarmak istediği kaosu Cumhur ittifakının bozacağını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü “ 15 Temmuz’da başaramadıklarını 24 Haziranda başarmak için el birliği yapmışlar. Bu yüce Milletimiz onlara asla bu fırsatı vermeyecektir. Seçimlerden Cumhur ittifakı daha güçlü çıkacak ve bu ittif ak seçimlerden sonrada aynen devam edecektir. Ben inanıyorum ki, yapılacak olan seçimden zaferle çıkacak olan Cumhur ittifakı yüzde 80 dolayında oy alarak Mecliste de güçlü olacaktır”

MHP Akyazı İlçe Başkanlığı tarafından Kılıçoğlu düğün salonunda verilen iftar yemeğine MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Milletvekili adayları Muhammed Levent Bülbül, Mehmet Emin Kaba, Ali Doğan Eroğlu, Şerafettin Kaya, Melikşah Budak, İl Oc ak Başkanı Soyhan Sofuoğlu, MHP İl Yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu, BBP İlçe Başkanı Naim Yolcu, MHP’nin Akyazı ve Hendek Belediye Meclis Üyeleri, MHP Hendek İlçe Başkanı Turgut Babaoğlu, Adapazarı İlçe Başkanı İsmail Küçük, Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, SESOB’a bağlı bazı Oda Başkanları, Muhtarlar derneği Başkanı Bekir Durmuş ve bazı Mahalle Muhtarları ve Partililer katıldı.