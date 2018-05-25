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MHP ADAYLARI BÜLBÜL VE EROĞLU ATSO’DA

MHP ADAYLARI BÜLBÜL VE EROĞLU ATSO’DA

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MHP ADAYLARI BÜLBÜL VE EROĞLU ATSO’DA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya Milletvekili Adayları
Bu haber 2018-05-25 11:19:29 eklenmiş ve 96 kez görüntülenmiştir.

 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya Milletvekili Adayları Muhammed Levent Bülbül ile Ali Doğan Eroğlu, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Ziyaret esnasında Akyazı MHP İlçe Başkanı Ali Dertli de hazır bulundu.

24 Haziran günü yapılacak genel seçimler öncesinde çalışmalarını hızlandıran MHP Sakarya Milletvekili adayları Bülbül ve Eroğlu Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar’ı ziyaret ederek, kendilerinden destek isteyerek, çalışmaları  hakkında bilgiler sundular.

MHP Milletvekili adaylarının ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Bayraktar adaylara çıktıkları bu yolda başarı dileklerinde bulundu. Ayrıca 24 haziran genel seçimlerinin İlçemize, İlimize ve tüm Türkiye’ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
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