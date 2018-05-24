EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Akyazı Vakıf Mahallesinde oturmakta olan Nedret

Bu haber 2018-05-24 23:51:42 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Vakıf Mahallesinde oturmakta olan Nedret Özdemir (58) dün iftar saatlerine yakın bir zamanda torunu tarafından yatağında hareketsiz görülünce torun önce hemen ev halkına sonra da 112 acil sağlık ekibine haber verdi.

Olay mahalline gelen 112 acil sağlık ekibi ilk muayenede Nedret Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine aynı mahalle bu defa Jandarma ve Savcılık çağrıldı. Burada yapılan incelemenin ardından Nedret Özdemir önce Akyazı Devlet Hastanesi morguna oradan da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Korucuk Hastanesine götürüldü.

Otopsisi tamamlanan Nedret Özdemir Akyazı Vakıf Mahallesi Merkez camiinde kılınan ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.