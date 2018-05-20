AVUKAT ELİF YAR CHP’DEN ADAT ADAYI

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Avukat Elif Yar, 24 Haziran'da yapılacak olan erken genel seçimlerde
Bu haber 2018-05-20 01:07:54 eklenmiş ve 209 kez görüntülenmiştir.

 

Avukat Elif Yar, 24 Haziran'da yapılacak olan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'den milletvekilliği aday adaylığını il binasında düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

 Aday adaylığını açıklayan Elif Yar,"Hepimizin artık kuvvetle hissettiğine inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi birleştirici bir değişim rüzgarı yaratmakta ve bu rüzgar tüm ülkeye dalga dalga yayılmaktadır. Çok açıkça görünen odur ki Türkiye değişmek istiyor. Yani Türk halkı huzur istiyor, barış istiyor, hukukun üstünlüğünü talep ediyor, aklı ve vicdanı hür yöneticiler istiyor. Türkiye artık demokratik, özgür, eşitlikten yana, hukukun üstünlüğüne inanan insanların yönettiği bir ülke olmak istiyor. İş insanı, köylü, çiftçi, ev kadını, işçi,genç yaşlı her kesimden insan, özgür olmak ister ve bunu kendine aynı zamanda diğerlerine de garantileyeni seçer. Eşitliği, herkes için aynı şekilde işleyen hukuk kuralları ve bu kuralları uygulamya kararlı yönetimler sağlar. Bugün özgür ve eşit koşullarda yaşamın garantisi Cumhuriyet Halk Partisidir. Geleneksel ve alışılmış yapılar, ancak cesaretli adımlarla kırılabilir." dedi.

Avukat Elif Yar, "Şimdi artık ev ev, sokak sokak dolaşıp, herkesle el sıkışıp, bu değişim dalgasını konuşacağız ve aynı zamanda gelişini kutlayacağız. Hiç kimseyi ayırmadan, her görüş ve düşünceden, her yaştan insana ulaşmak, dokunmak, bu değişim duygusunu paylaşmak istiyorum. İki dönem il başkan yardımcılığı göreviyle oluşan siyasi kimliğimle uygun görüldüğü takdirde milletvekili olarak devam etmeyi istiyor, doğup büyüdüğüm, yaşadığım şehrime tüm gücümle çalışarak teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ne yapabilirim sorusu temel konum olduğu için ben bu seçimde aday adayı olmayı görevimde addediyorum." ifadelerini kullandı.

 
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