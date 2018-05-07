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CAHİT KILIÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya Ticaret Borsası eski başkanlarından Cahit Kılıç
Bu haber 2018-05-07 22:45:31 eklenmiş ve 74 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Ticaret Borsası eski başkanlarından Cahit Kılıç, geçirdiği rahatsız sonucu hayatını kaybetti. 68 yaşında hayatını kaybeden Borsa eski Başkanı Cahit Kılıç Akyazı’nın Reşadiye Mahallesinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalle aile kabristanlığına defnedildi.

Cahit kılıç’ın cenaze törenine SESOB Başkanı Hasan Alişan, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, bazı Oda başkanları, Mahalle Muhtarları,daire müdürleri ve Kılıç ailesinin yakınları ile birlikte kalabalık bir cemaat katıldı.
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