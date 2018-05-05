EROĞLU BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ VE ADAY ADAYI OLDU

MHP'de, Akyazı İlçe başkanı Eroğlu Milletvekili aday adaylığı

Bu haber 2018-05-05 06:35:37 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.