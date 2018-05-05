EROĞLU BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ VE ADAY ADAYI OLDU

MHP'de, Akyazı İlçe başkanı Eroğlu Milletvekili aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. Başvurunun ardından Devlet Bahçeli ile poz verdi.
İlk olarak dün gece saat 23.43'da yayınlanan haber güncellenmiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Milletvekili aday adaylarının sayısı artıyor.
MHP'de bir sürprizde Akyazı İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu'ndan geldi. Ali Doğan Eroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde partisinden milletvekili aday adayı oldu.
Eroğlu, uzun yıllardır Akyazı İlçe Başkanlığı görevini yaparken Akyazı Belediyesi hakkında yaptığı muhalefetle gündeme geliyordu.
İlçenin sorunlarını anlatan Eroğlu'nun bu başvurusu 'Akyazı Vekil İstiyor' kampanyasını yürütenleri mutlu etti.
MHP Akyazı ilçe başkanı Ali Doğan Eroğlu Milletvekili aday adaylığı başvurusu için sabah saatlerinde Ankara'ya hareket etti.
Eroğlu Genel Merkezde Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaparak “Vatana Millete Hayırlı olsun İnşallah” dedi.
Ali Doğan Eroğlu başvurusundan önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Bahçeli aday adaylığını kutlarken tüm Sakaryalılara ve Akyazılılara selam gönderdi.