Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YAĞLI GÜREŞÇİLERİMİZ BAŞARIYA DOYMUYORLAR

YAĞLI GÜREŞÇİLERİMİZ BAŞARIYA DOYMUYORLAR

EROĞLU BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ VE ADAY ADAYI OLDU

EROĞLU BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ VE ADAY ADAYI OLDU

EROĞLU VE DERTLİÐEN ZİYARET

EROĞLU VE DERTLİÐEN ZİYARET

ALİ KURT MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

ALİ KURT MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

ŞEHİT YÜZBAŞIDAKİ BİLİM ŞENLİĞİ GÖZ KAMAŞTIRDI

ŞEHİT YÜZBAŞIDAKİ BİLİM ŞENLİĞİ GÖZ KAMAŞTIRDI

AKYAZILILARIN ORTAK GÖRÜŞÜ: FAKÜLTE FIRSATINI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

AKYAZILILARIN ORTAK GÖRÜŞÜ: FAKÜLTE FIRSATINI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

EROĞLU BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ VE ADAY ADAYI OLDU

MHP'de, Akyazı İlçe başkanı Eroğlu Milletvekili aday adaylığı
Bu haber 2018-05-05 06:35:37 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

 

MHP'de, Akyazı İlçe başkanı Eroğlu Milletvekili aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. Başvurunun ardından Devlet Bahçeli ile poz verdi.

İlk olarak dün gece saat 23.43'da yayınlanan haber güncellenmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Milletvekili aday adaylarının sayısı artıyor.

MHP'de bir sürprizde Akyazı İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu'ndan geldi. Ali Doğan Eroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde partisinden milletvekili aday adayı oldu.

Eroğlu, uzun yıllardır Akyazı İlçe Başkanlığı görevini yaparken Akyazı Belediyesi hakkında yaptığı muhalefetle gündeme geliyordu.

İlçenin sorunlarını anlatan Eroğlu'nun bu başvurusu 'Akyazı Vekil İstiyor' kampanyasını yürütenleri mutlu etti.

MHP Akyazı ilçe başkanı Ali Doğan Eroğlu Milletvekili aday adaylığı başvurusu için sabah saatlerinde Ankara'ya hareket etti.

Eroğlu Genel Merkezde Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaparak “Vatana Millete Hayırlı olsun İnşallah” dedi.

Ali Doğan Eroğlu başvurusundan önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Bahçeli aday adaylığını kutlarken tüm Sakaryalılara ve Akyazılılara selam gönderdi.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
06:39 - EROĞLU BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ VE ADAY ADAYI OLDU
MHP'de, Akyazı İlçe başkanı Eroğlu Milletvekili aday adaylığı ...
06:24 - EROĞLU VE DERTLİÐEN ZİYARET
2014 yılından beri MHP Akyazı İlçe Başkanlığı görevini başarıyla yürütürken...
06:20 - ALİ KURT MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU
Yıllarca Akyazı’nın Taşyatak Mahalle Muhtarlığı ve bunun yanı sıra yine...
00:00 - ŞEHRİM 2023 OTOBÜSÜ AKYAZI’DAYDI
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı...
23:57 - MUSTAFA TUNCER AKYAZI’LILARLA BULUŞTU
24 Haziran tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği seçiminde...
23:26 - ENGİN ŞENOL AKP’DEN ADAY ADAYI
Tanınmış gazeteci-yazar Algı Yönetimi Uzmanı...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ