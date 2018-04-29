RESUL DALKIRAN DA ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde, 27. Dönem Milletvekili

Bu haber 2018-04-29 00:07:05 eklenmiş ve 143 kez görüntülenmiştir.

24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde, 27. Dönem Milletvekili seçimleri için aday adaylığını açıklayanlar arasında Resul Dalkıran da yerini aldı.

Dalkıran aday adaylığını kalabalık bir topluluk önünde açıklarken şunları söyledi.

“ Aday.Adaylığı Müracaatımı Ak Parti’mizin Sakarya il Başkanlığı’na yaptım.. Adaylığım, Tüm İslam Alemine, memleketimize, Sakarya ilimize, Akyazı ilçemize, kısacası tüm halkımıza hayırlı, uğurlu olsun. Yüce Rabbim en iyi hizmetleri etmeyi bizlere nasip eder inşallah. Tüm dost ve arkadaşlarımızın dua ve desteğini beklerim.” Dedi.

DİĞER ADAY ADAYLARI DA EVRALŞARINI İL BAŞKANLIĞINA TESLİM ETTİ

AKP’den aday adayı olan Akyazılılar Gökhan Kilit, Selçuk Yaşar, Serpil Başer ve Abdullah Mert’te bu gün İl Başkanlığına giderek evraklarını teslim ettiler.

Akyazılılar geçtiğimiz seçimlerde iktidar partisine verdikleri oyun karşılığı olarak Akyazı’dan en az bir veya iki milletvekili adayı bekliyor.