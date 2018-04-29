RESUL DALKIRAN DA ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde, 27. Dönem Milletvekili seçimleri için aday adaylığını açıklayanlar arasında Resul Dalkıran da yerini aldı.
Dalkıran aday adaylığını kalabalık bir topluluk önünde açıklarken şunları söyledi.
“ Aday.Adaylığı Müracaatımı Ak Parti’mizin Sakarya il Başkanlığı’na yaptım.. Adaylığım, Tüm İslam Alemine, memleketimize, Sakarya ilimize, Akyazı ilçemize, kısacası tüm halkımıza hayırlı, uğurlu olsun. Yüce Rabbim en iyi hizmetleri etmeyi bizlere nasip eder inşallah. Tüm dost ve arkadaşlarımızın dua ve desteğini beklerim.” Dedi.
AKP’den aday adayı olan Akyazılılar Gökhan Kilit, Selçuk Yaşar, Serpil Başer ve Abdullah Mert’te bu gün İl Başkanlığına giderek evraklarını teslim ettiler.