SELÇUK YAŞAR DA ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemi Akyazılı Selçuk

Bu haber 2018-04-28 14:57:55 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemi Akyazılı Selçuk Yaşar da 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerinde AK Partiden Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Düzenlenen kahvaltılı toplantıda konuşan Selçuk Yaşar şayet Milletvekili olabilirsem bilgi ve tecrübelerimle doğduğum yere ve güzel Sakarya’mıza hizmet etmek istiyorum. Bu nedenle Milletvekili aday adayı oldum. Allah hiç birimizi utandırmasın. Benimle birlikte Partimizden aday adayı olan bütün arkadaşlarıma başarı diliyorum. Allah hepimiz için hayırlısını versin diyorum dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora’da konuşmasında bizde en az aday adaylarımız kadar Akyazı’mızdan bir Milletvekili istediğimizi her platformda seslendiriyoruz. İnşallah büyüklerimiz bu sesimizi duyar ve Akyazı’dan da bir adayı sıralamaya koyar dedi. Bora ayrıca Akyazı’da müracaatlarını yapan tüm aday adaylarının İl Başkanlığına giderek toplu olarak adaylıklarını açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

Kuzuluk Orman Parkta gerçekleşen kahvaltılı bir toplantıda AK Partiden Milletvekili adaya adayı olduğunu açıklayan Selçuk Yaşar, 1977 yılında Akyazı’nın Dedeler Mahallesinde doğdu. Sakarya Üniversitesi Spor Birimleri Fakültesi Beden Eğitim Öğretmenliği bölümü mezunudur. Halen İstanbul Büyükşehir belediyesine bağlı olan BİMTAŞ şirketinde Büyükşehir Belediyesinin Planlama Merkezinde çalışıyor ve ayrıca kalite üreticiliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve Basın Danışmanlığı gibi görevleri de bünyesinde barındırıyor. Yaşar 4 çocuk babası.

Selçuk Yaşar tarafından düzenlenen kahvaltısı aday adaylığı açıklamasına İlçe Başkanı Fevzi Bora ve bazı yönetim kurulu üyeleri, partililer, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, bazı STK başkan ve yöneticileri ile Mahalle Muhtarları katıldı.