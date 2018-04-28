Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
SELÇUK YAŞAR DA ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

SELÇUK YAŞAR DA ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

CENGİZ AİLESİNİN ACISI BÜYÜK

CENGİZ AİLESİNİN ACISI BÜYÜK

YASAĞI DİNLEYEN KİM

YASAĞI DİNLEYEN KİM

GÖKHAN KİLİT AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

GÖKHAN KİLİT AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

AKYAZI SEVDALISI SELÇUK YAŞAR ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLIYOR

AKYAZI SEVDALISI SELÇUK YAŞAR ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLIYOR

AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN MECLİSTEN İSTİFA ETTİ

AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN MECLİSTEN İSTİFA ETTİ

SELÇUK YAŞAR DA ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemi Akyazılı Selçuk
Bu haber 2018-04-28 14:57:55 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemi Akyazılı Selçuk Yaşar da 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerinde AK Partiden Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Düzenlenen kahvaltılı toplantıda konuşan Selçuk Yaşar şayet Milletvekili olabilirsem bilgi ve tecrübelerimle doğduğum yere ve güzel Sakarya’mıza hizmet etmek istiyorum. Bu nedenle Milletvekili aday adayı oldum. Allah hiç birimizi utandırmasın. Benimle birlikte Partimizden aday adayı olan bütün arkadaşlarıma başarı diliyorum. Allah hepimiz için hayırlısını versin diyorum dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora’da konuşmasında bizde en az aday adaylarımız kadar Akyazı’mızdan bir Milletvekili istediğimizi her platformda seslendiriyoruz.  İnşallah büyüklerimiz bu sesimizi duyar ve Akyazı’dan da bir adayı sıralamaya koyar dedi. Bora ayrıca Akyazı’da müracaatlarını yapan tüm aday adaylarının İl Başkanlığına giderek toplu olarak adaylıklarını açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

Kuzuluk Orman Parkta gerçekleşen kahvaltılı bir toplantıda AK Partiden Milletvekili adaya adayı olduğunu açıklayan Selçuk Yaşar, 1977 yılında Akyazı’nın Dedeler Mahallesinde doğdu. Sakarya Üniversitesi Spor Birimleri Fakültesi Beden Eğitim Öğretmenliği bölümü mezunudur. Halen İstanbul Büyükşehir belediyesine bağlı olan BİMTAŞ şirketinde Büyükşehir Belediyesinin Planlama Merkezinde çalışıyor ve ayrıca kalite üreticiliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve Basın Danışmanlığı gibi görevleri de bünyesinde barındırıyor. Yaşar 4 çocuk babası.

Selçuk Yaşar tarafından düzenlenen kahvaltısı aday adaylığı açıklamasına İlçe Başkanı Fevzi Bora ve bazı yönetim kurulu üyeleri, partililer, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, bazı STK başkan ve yöneticileri ile Mahalle Muhtarları katıldı.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
15:01 - SELÇUK YAŞAR DA ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemi Akyazılı Selçuk...
13:23 - GÖKHAN KİLİT AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI
Milletvekili seçimlerinde Akyazılı Gökhan Kilit ...
23:50 - AKYAZI SEVDALISI SELÇUK YAŞAR ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLI
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başarılı hizmetlerine şahit olduğumuz...
01:44 - AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN MECLİSTEN İSTİF
Geçtiğimiz günlerde Abdurrahman Düzcan’ın istifasıyla...
01:41 - OSMAN GENÇ "İYİ" PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI
Akyazı Milli Eğitimin kıdemli öğretmenlerinden Osman Genç ...
00:19 - ABDULLAH MERT MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞINI AÇIKLADI
24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ