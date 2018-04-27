AKYAZI SEVDALISI SELÇUK YAŞAR ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başarılı hizmetlerine şahit olduğumuz Akyazılı genç Selçuk yaşar Kader gayrete aşıktır dedik yola çıktık gayret bizden nasip Cenabı Allah’tan diyerek 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği seçimleri için aday adayı olduğunu 28 Nisan 2018 Cumartesi günü (yarın sabah) saat 09.30 da Kuzuluk tabiat parkta düzenleyeceği sabah kahvaltılı basın toplantısında açıklayacak.
Toplantıda Ak Parti Akyazı Teşkilat üyeleri, Akyazılı basın mensupları ile Selçuk Yaşar’ın yakınları ve arkadaşları hazır bulunacak.