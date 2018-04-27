AKYAZI SEVDALISI SELÇUK YAŞAR ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başarılı hizmetlerine şahit olduğumuz

Bu haber 2018-04-27 23:47:49 eklenmiş ve 295 kez görüntülenmiştir.