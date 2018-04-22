BADMİNTONDA ZAFER YİNE AKYAZI’NIN

15 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası Sakarya

Bu haber 2018-04-22 00:06:35 eklenmiş ve 153 kez görüntülenmiştir.

15 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası Sakarya seçmelerinde Akyazılı sporcular yine fark yarattı. Antrenörler Adnan Bak ve Duygu Kar yönetimindeki Akyazı Badminton takımı rakipleri karşısında büyük bir üstünlük kurarak Ankarada yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.

Müsabakalar sonunda elde edilen sonuçlar şöyle;

Tek bayanlarda;

1. Şeyda BİÇER - Akyazı Badminton

2. Zülal Pekez - Akyazı Badminton

Tek erkeklerde;

1. Hüseyin Akif KOÇ - Akyazı Badminton

2. Abdullah Koçak - Akyazı Badminton

Karışık Çiftlerde;

1. Şeyda BİÇER - Hüseyin Akif KOÇ - Akyazı Badminton

2. Zülal Pekez - Abdullah Koçak - Akyazı Badminton.

Yıllardan beri başarıdan başarıya koşan ve kategorilerinde rakip tanımayan Akyazı Badmin takımının bu başarısı Akyazı’da büyük bir sevinç yarattı.