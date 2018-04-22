Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BADMİNTONDA ZAFER YİNE AKYAZI’NIN

BADMİNTONDA ZAFER YİNE AKYAZI’NIN

KOSGEB VE İŞKUR KURSLARI BAŞLADI

KOSGEB VE İŞKUR KURSLARI BAŞLADI

BORA: ERKEN SEÇİMDE ZAFER BİZİM OLAC AK

BORA: ERKEN SEÇİMDE ZAFER BİZİM OLAC AK

DANİMARKAYA GİDECEK ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

DANİMARKAYA GİDECEK ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

ANTRENÖRDEN BAŞARILI GÜREŞÇİLERE YEMEK ÖDÜLÜ

ANTRENÖRDEN BAŞARILI GÜREŞÇİLERE YEMEK ÖDÜLÜ

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI BİR KİŞİ YARALANDI

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI BİR KİŞİ YARALANDI

BADMİNTONDA ZAFER YİNE AKYAZI’NIN

15 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası Sakarya
Bu haber 2018-04-22 00:06:35 eklenmiş ve 153 kez görüntülenmiştir.

 

15 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası Sakarya seçmelerinde Akyazılı sporcular  yine fark yarattı. Antrenörler Adnan Bak ve Duygu Kar yönetimindeki Akyazı Badminton takımı rakipleri karşısında büyük bir üstünlük kurarak Ankarada yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.

Müsabakalar sonunda elde edilen sonuçlar şöyle;

Tek bayanlarda;
1. Şeyda BİÇER - Akyazı Badminton
2. Zülal Pekez - Akyazı Badminton
Tek erkeklerde;
1. Hüseyin Akif KOÇ - Akyazı Badminton
2. Abdullah Koçak - Akyazı Badminton
Karışık Çiftlerde;
1. Şeyda BİÇER - Hüseyin Akif KOÇ - Akyazı Badminton
2. Zülal Pekez - Abdullah Koçak - Akyazı Badminton.

Yıllardan beri başarıdan başarıya koşan ve kategorilerinde rakip tanımayan Akyazı Badmin takımının bu başarısı Akyazı’da büyük bir sevinç yarattı.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
00:10 - BADMİNTONDA ZAFER YİNE AKYAZI’NIN
15 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası Sakarya...
18:24 - ANTRENÖRDEN BAŞARILI GÜREŞÇİLERE YEMEK ÖDÜLÜ
Aktif sporculuğunda minderde fırtına gibi esen, Dünya ve Avrupa...
15:23 - AKYAZISPOR BAŞKA TAKIMDA KAÇAK OYNAYAN FUTBOLCUSUNU KOV
Sakarya 1. Amatör liginde mücadele veren Akyazı Spor Kulübü...
23:55 - TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR
12-15 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de yapılan kulüpler arası...
00:56 - KARADENİZ HASANBEY KARŞISINDA FARKLI GALİP 4-2
Bugün Akyazı Sentetik sahada oynanan maçlarda ...
20:34 - M. TALHA BEŞİR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
5-8 Nisan tarihleri arasında Rize’de gerçekleşen Okullar arası Yıldızlar...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ