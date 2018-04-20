DANİMARKAYA GİDECEK ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Türk Eğitim Vakfı ve Garring Vakfı tarafından her yıl Danimarka’da misafir edilen Atatürk İlkokulu öğrencileri yaz tatilinde yapacakları bu yolculuk için şimdiden hazırlıklara başladılar.
Okul Müdürü Ahmet Duman Danimarka’ya gidecek öğrencilerimiz için konuşma odaklı haftada 8 saat olmak üzere İngilizce kursu vermeye başladık. Kursa 7. Sınıflardan 16 öğrenci aldık. Kurs sonunda yapacağımız değerlendirme sonunda 8 öğrencimiz seçilerek öğretmen ve yöneticilerle birlikte Danimarka kafilesi belirlenecek. Dedi.
Yaz tatilinde Danimarka’ya gidecek olan kafilenin tüm giderleri Türk Eğitim Vakfı tarafından karşılanıyor.