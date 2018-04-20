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DANİMARKAYA GİDECEK ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

DANİMARKAYA GİDECEK ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

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DANİMARKAYA GİDECEK ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Türk Eğitim Vakfı ve Garring Vakfı tarafından her yıl Danimarka’da
Bu haber 2018-04-20 09:40:45 eklenmiş ve 80 kez görüntülenmiştir.

 

Türk Eğitim Vakfı ve Garring Vakfı tarafından her yıl Danimarka’da misafir edilen Atatürk İlkokulu öğrencileri yaz tatilinde yapacakları bu yolculuk için şimdiden hazırlıklara başladılar.

Okul Müdürü Ahmet Duman  Danimarka’ya gidecek öğrencilerimiz için  konuşma odaklı haftada 8 saat olmak üzere İngilizce kursu vermeye başladık. Kursa  7. Sınıflardan 16 öğrenci aldık. Kurs sonunda yapacağımız değerlendirme sonunda 8 öğrencimiz seçilerek öğretmen ve yöneticilerle birlikte Danimarka kafilesi belirlenecek. Dedi.

Yaz tatilinde Danimarka’ya gidecek olan kafilenin tüm giderleri Türk Eğitim Vakfı tarafından karşılanıyor.

 
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