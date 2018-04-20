DANİMARKAYA GİDECEK ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Türk Eğitim Vakfı ve Garring Vakfı tarafından her yıl Danimarka’da

Bu haber 2018-04-20 09:40:45 eklenmiş ve 80 kez görüntülenmiştir.