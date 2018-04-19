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AKYAZISPOR BAŞKA TAKIMDA KAÇAK OYNAYAN FUTBOLCUSUNU KOVDU

Sakarya 1. Amatör liginde mücadele veren Akyazı Spor Kulübü
Bu haber 2018-04-19 15:18:26 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya 1. Amatör liginde mücadele veren Akyazı Spor Kulübü yaptığı basın açıklamasında başka bir takımda kaçak olarak oynayan Futbolcusunun kulüple ilişiğini kesti.

Akyazı Spor Kulübü yaptığı basın açıklamasında Kulüplerinin lisanslı Futbolcusu Ahmet Sofuoğlu’nun 2. Amatör ligdeki bir takımda kaçak oynadığının tespit edildiğini bu nedenle de bahse konu Futbolcunun kulüple ilişiğini kestiklerini ve kovulduğunu açıkladı.

İşte Akyazı Spor Kulübünün basın açıklaması

Akyazı Spor Kulüp başkanlığından

Kulübümüz lisanslı oyuncularından Ahmet Sofuoğlu 2. Amatörde mücadele eden (Kulüp ismi tarafımızca bilinen ancak camiaya saygımızdan dolayı ismini belirtmek istemediğimiz Kulüpte)Sahte olarak resmi lig müsabakasında oynadığı tespit edilmiştir. Kulübümüzün bu konuyla ilgili önceden bir bilgisi yoktur.

Kulübümüz Akyazı Spor ilke ve misyon olarak bu güne kadar kaliteli oyuncu, İyi ahlaklı sporcu yetiştirme felsefesi içerisinde hareket etmiştir.

Kulübümüz Akyazı Spor’un bu ilke ve misyonunu çiğneyen oyuncumuz Ahmet Sofuoğlu’nun kulübümüzle ilişkisi kesilmiş olup kovulmuştur.

Akyazı Spor olarak bu tür etik dışı olaylara sebebiyet veren oyuncu ve kulüpleri kınıyoruz. Tüm Spor ve basın camiasına saygılarımızla arz ederiz.

Kulüp başkanı: Rahmi Aktürk

Kulüp başkan vekili   İrfan Dinçer                                                                              

                                                                                      

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