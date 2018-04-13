ŞİFACI BEBEKLER İŞ BAŞINDA

Akyazı’nın önemli ve başarılı okullarından biri konumunda olan

Bu haber 2018-04-13 23:41:46 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın önemli ve başarılı okullarından biri konumunda olan Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Çocuk Gelişimi Eğitimi bölümü öğrencilerinin hazırladığı şifacı bebekler projesi kapsamında çocuk hastalıkları polikliniğinde tedavi görmek için Akyazı Devlet Hastanesine gelen çocukları ziyaret eden bölüm öğrencileri ziyaret ettikleri çocuklara şifacı bebekleri hediye ederek onlara moral verdiler.

Öğretmenleri Bahriye Koç, Nurdan Yılmaz, Şadiye Elif Aras ve Rukiye Özbay önderliğinde Akyazı Devlet hastanesi Çocuk hastalıkları polikliniği de tedavi olmak için bekleyen çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara şifacı bebekler hediye eden öğrenciler, projelerinde çocuklara kendilerini özel olduklarını hissettirmek, hastane ve doktor fobilerini en az düzeye indirmek, kendilerinde de duyarlılık ve sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik hususların yer aldığını söylediler.

Akyazı Devlet has tanesi yönetimi de öğrencilerin yaptığı ziyaretten mutluluk duyduklarını belirterek, bu tür projelere her zaman destek olacaklarını belirttiler.