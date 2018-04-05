ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜNÜN İLK MEZUNLARINDAN YAZAR ABDULLAH ÇELİK VEFAT ETTİ

Sakarya Yenigün gazetesi köşe yazarı, Arifiye Köy Enstitüsünün ilk

Bu haber 2018-04-05 18:40:39 eklenmiş ve 351 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Yenigün gazetesi köşe yazarı, Arifiye Köy Enstitüsünün ilk mezunlarından Emekli Eğitimci Gazeteci Yazar Abdullah Çelik hocamız vefat etti.

Çelik'in cenazesi Cuma namazına müteakip Orhan Cami'den kaldırılarak Sapanca Fevziye Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Yenigün gazetesinin kuruluşundan bu güne kadar günlük köşe yazıları ile okurları ile buluşan Emekli Eğitimci Gazeteci Yazar Abdullah Çelik 91 yaşında hayatını kaybetti.

Geçirdiği rahatsızlık sebebi ile bir süredir Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 3 çocuk babası Çelik dün hayata gözlerini yumdu.

Çelik'in cenazesi yarın Cuma namazına müteakip Adapazarı Orhan Cami'de kılınacak olan cenaze namazının ardından Sapanca Fevziye Mahallesi'ndeki Aile Kabristanlığına defnedilecek.

Sevgili ailesi ve basın camiamızın başı sağolsun.