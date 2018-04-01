AKYAZI SAADET TEN PARTİ ZİYARETLERİ

Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanı Selman Demirtaş beraberinde

Bu haber 2018-04-01 00:33:26 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanı Selman Demirtaş beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri olduğu halde MHP ve CHP Akyazı İlçe teşkilatlarına birer ziyaret gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanı Selman Demirtaş, İlçe genelinde siyasi partilere ve STK’lara başlattıkları ziyaretlerden birini de bugün MHP ve CHP İlçe teşkilatlarına yaptıklarını belirterek şunları söyledi “ Bu ziyaretlerimizde güz el Akyazı’mıza nasıl hizmet ederiz ve güzel ilçemizi nasıl bir adım daha ileriye götürürüzle birlikte Ülke siyasetini de konuşma fırsatlarımız oldu

Her iki Partimize de yapmış olduğumuz bu ziyarette bize gösterilen yakın ilgi ve cana yakınlık bizi son derece memnun etmiştir. Her iki partinin başkanları ile birlikte yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu ile MHP İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu’da yaptıkları açıklamalarda Saadet Partisi tarafından yapılan bu ziyaret olumlu geçmiş ve hem Ülkemiz hem de Akyazı’mızla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yapılan ziyaretten duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor ve ziyaretimize gelen Saadet Partisinin İlçe Başkanı Selman Demirtaş’la birlikte Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz dediler.

Ziyarette CHP ve MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte bazı partililerde hazır bulundu.