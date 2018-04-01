Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
MİLLİ İRADE DERNEĞİ AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

MİLLİ İRADE DERNEĞİ AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

GÜZEL HAVADAN YARARLANDILAR

GÜZEL HAVADAN YARARLANDILAR

ÇOCUK İŞÇİLER İZLENECEK

ÇOCUK İŞÇİLER İZLENECEK

AKYAZI SAADET TEN PARTİ ZİYARETLERİ

AKYAZI SAADET TEN PARTİ ZİYARETLERİ

KEREMALİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

KEREMALİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

SERPİL BAŞER YENİ SIFATIYLA BAKANLA TANIŞTI

SERPİL BAŞER YENİ SIFATIYLA BAKANLA TANIŞTI

AKYAZI SAADET TEN PARTİ ZİYARETLERİ

Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanı Selman Demirtaş beraberinde
Bu haber 2018-04-01 00:33:26 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanı Selman Demirtaş beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri olduğu halde MHP ve CHP Akyazı İlçe teşkilatlarına birer ziyaret gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanı Selman Demirtaş, İlçe genelinde siyasi partilere ve STK’lara başlattıkları ziyaretlerden birini de bugün MHP ve CHP İlçe teşkilatlarına yaptıklarını belirterek şunları söyledi “ Bu ziyaretlerimizde güz el Akyazı’mıza nasıl hizmet ederiz ve güzel ilçemizi nasıl bir adım daha ileriye götürürüzle birlikte Ülke siyasetini de konuşma fırsatlarımız oldu

Her iki Partimize de yapmış olduğumuz bu ziyarette bize gösterilen yakın ilgi ve cana yakınlık bizi son derece memnun etmiştir. Her iki partinin başkanları ile birlikte yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum”  CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu ile MHP İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu’da yaptıkları açıklamalarda Saadet Partisi tarafından yapılan bu ziyaret olumlu geçmiş ve hem Ülkemiz hem de Akyazı’mızla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yapılan ziyaretten duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor ve ziyaretimize gelen Saadet Partisinin İlçe Başkanı Selman Demirtaş’la birlikte Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz dediler. 

Ziyarette CHP ve MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte bazı partililerde hazır bulundu. 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
00:39 - AKYAZI SAADET TEN PARTİ ZİYARETLERİ
Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanı Selman Demirtaş beraberinde...
01:18 - SERPİL BAŞER YENİ SIFATIYLA BAKANLA TANIŞTI
Abdurrahman Düzcan’ın AK Parti İl Yönetimine girmesi nedeniyle...
23:52 - SERPİL BAŞER MECLİSİN YENİ ÜYESİ OLDU
Akyazı Belediye Meclis Üyesi iken AK Parti İl Yönetimine giren...
16:22 - MHP İLÇE BAŞKANINDAN BAŞKAN AKCAN’A ELEŞTİRİ YAĞMURU
MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu Başkan yardımcısı Ali Dertli...
16:51 - CHP İLÇE YÖNETİM İYİ PARTİYİ ZİYARET ETTİ
CHP Akyazı İlçe başkanı Recep Furuncuoğlu beraberinde ...
23:57 - FATURA BAŞKAN AKCAN’A KESİLDİ
11 Mart 2018 Pazar günü Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ