SERPİL BAŞER YENİ SIFATIYLA BAKANLA TANIŞTI

Abdurrahman Düzcan’ın AK Parti İl Yönetimine girmesi nedeniyle

Bu haber 2018-03-31 01:15:21 eklenmiş ve 80 kez görüntülenmiştir.

Abdurrahman Düzcan’ın AK Parti İl Yönetimine girmesi nedeniyle Akyazı Belediye Meclisinden istifa ederek ayrılması nedeniyle Meclis Üyeliğine getirilen ve geçtiğimiz günlerde de yeni görevi kendisine tebliğ edilen Serpil Başer, yeni göreviyle birlikte ilk katıldığı toplantı SGK’nun yapılan açılış töreni oldu.

Tören sırasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’yla birlikte resim de çektiren Serpil Başer’in mutluluğu ve sevinci çektirdiği resme de yansıdı.