KUZULUK İLKOKULUNDA ERKEN BECERİ EĞİTİMİ ŞENLİĞİ

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu himayesinde, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre 'nin

Bu haber 2018-02-23 09:05:58 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu himayesinde, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre 'nin öncülüğünde, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yenilikçi öğrenme yöntemlerine hakim, akademik konuların öğretiminde 21’nci yüzyıl yaşam becerilerini (liderlik, yaratıcılık, bilim okur yazarlığı, takım çalışması eğitim programına entegre edebilen STEM Lider Öğretmenleri yetiştirme hedefiyle, Sakarya’daki tüm okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik İl Milli Eğitim ARGE Projeler Biriminden Zeliyha Çelik koordinatörlüğünde STEM ile Yaşam Becerileri/ erkenSTEM Projesi başlatıldı.

Bu kapsamda eğitim alan Kuzuluk İlkokulu öğretmeni Elvan Ertem Gülay ve öğrencilerinin 8 haftalık çalışması sonucu hazırlamış olduğu çalışmaları sergiledi. İlçe MEM Recep ÖZDEMİR , İlçe MEM Şube Müdürümüz Sinan ALGAÇ, İşmont ATML Müdürü Ramazan ŞERBETÇİ, Kuzuluk Dr.Enver ÖREN Ortaokul Müdürü Ömer ŞERBETÇİ, Kuzuluk Mehmet Soykan İlkokulu Müdürü Serkan CENGİZ, Kuzuluk AKV Topçusırtı İlkokulu Müdürü Efraim BALKAN, Okul velileri ve Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, öğrencilerin öğrendikleri çalışmaları uygulamalı olarak yaptıkları sunumun ardından son buldu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Salih ŞAHİN ;”Okulumuz da öğrencilerimize farklı disiplinler verme adına İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce başlatılan proje kapsamında eğitim alarak öğrencilerimizin ufkunu açan Öğretmenim Elvan Ertem Gülay’a ,Değerli İl, ilçe okul müdürlerime ,hep yanımızda olan velilerimize ve öğrencilerimize ilgilerinden ve desteklerinden dolayı öğrencilerim ve kurumum adına teşekkür ediyorum” dedi.