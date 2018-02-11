ALAAĞAÇSPOR HARAKİRİ YAPTI 1-2

Sakarya Süper Amatör B gurubunda 17 şer puanlı Alaağaç Spor ile Karaaptiler Akın Spor Kuzuluk sentetik stadında karşılaştılar. Maçın 10 dakikasında 10 kişi kalan Karaaptiler Akın Spor Alaağaç Spor’u 3-1 mağlup etmesini başardı.
Saha Akyazı Sentetik
Saat:14.00
Hakemler: Hasan Kösemen, Uğur Muslu, Hakan Can Yılmaz
Goller:Dk.37 BilahDk.65 Sedat,Dk,89 Güray Karaaptiler Akın Spor.Dk.69 Enes K. Alaağaç Spor
Kırmızı kartlar:Dk.10 Recep Karaaptiler Akın Spor.Dk,90+2 Berkay Alaağaç Spor.
Alaağaç Spor
Doğan,Adem,Soner,Enes Y,Erdi,Erdem,Berkay (Dk. 90+2 K.K)Semih (Muratcan)Ömer (Yücel)Oktay (Fatih)Enes K.
Ant:Özcan Bulut
Karaaptiler Akın Sor
Özgür,M.Ali,Recep (Dk.12 K.K.)Ertan (Furkan)Sedat,Oğuz (Tayfun)Bilal,Can,Giray (Kadir)Soner,Yasin.
Ant:Nurettin Çalikaslan
maça iyi başlayan taraf Karaaptiler Akın Spor 10 dakikada hakemle itirazdan önce sarı daha sonra Kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.Eksik kalan konuk takım ataklarını sıklaştırdı.37 dakikada Bilal’in golüyle öne geçen Karaaptiler Akın Spor ilk yarıyı bu sonuçla kapattı.
2.yarıda 65 dakikada Alaağaç Spor kalecisi doğanın öne çıkmasını fırsat bilen Sedat orta sahadan nefis bir aşırtma vuruşuyla takımını 2-0 öne geçiren golü attı.
Bu golün arkasında başlayan Alaağaç Spor ataklarında Enes K.A farkı 1bire indiren golü atsada 89 dakikada Güray ceza sahasında defans oyuncularını geçerek attığı golle takımını 3-1 öne taşıdı.
Maçın hakeminin verdiği 4 uzatma dakikasında da gol sesi çıkmayınca Alaağaç Spor sahasında Karaaptiler Akın Spor’a 3-1 mağlup olarak düşme hattına bir adım daha yanaşmış oldu.