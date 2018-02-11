ALAAĞAÇSPOR HARAKİRİ YAPTI 1-2

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Sakarya Süper Amatör B gurubunda 17 şer puanlı Alaağaç Spor
Bu haber 2018-02-11 17:14:50 eklenmiş ve 109 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Süper Amatör B gurubunda 17 şer puanlı Alaağaç Spor ile Karaaptiler Akın Spor Kuzuluk sentetik stadında karşılaştılar. Maçın 10 dakikasında 10 kişi kalan Karaaptiler Akın Spor Alaağaç Spor’u 3-1 mağlup etmesini başardı.

Saha Akyazı Sentetik

Saat:14.00

Hakemler: Hasan Kösemen, Uğur Muslu, Hakan Can Yılmaz

 Goller:Dk.37 BilahDk.65 Sedat,Dk,89 Güray Karaaptiler Akın Spor.Dk.69 Enes K. Alaağaç Spor

Kırmızı kartlar:Dk.10 Recep Karaaptiler Akın Spor.Dk,90+2 Berkay Alaağaç Spor.

Alaağaç Spor

Doğan,Adem,Soner,Enes Y,Erdi,Erdem,Berkay (Dk. 90+2 K.K)Semih (Muratcan)Ömer (Yücel)Oktay (Fatih)Enes K.

Ant:Özcan Bulut

Karaaptiler Akın Sor

Özgür,M.Ali,Recep (Dk.12 K.K.)Ertan (Furkan)Sedat,Oğuz (Tayfun)Bilal,Can,Giray (Kadir)Soner,Yasin.

Ant:Nurettin Çalikaslan

maça iyi başlayan taraf Karaaptiler Akın Spor 10 dakikada hakemle itirazdan önce sarı daha sonra Kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.Eksik kalan konuk takım ataklarını sıklaştırdı.37 dakikada Bilal’in golüyle öne geçen Karaaptiler Akın Spor ilk yarıyı bu sonuçla kapattı.

2.yarıda 65 dakikada Alaağaç Spor kalecisi doğanın öne çıkmasını fırsat bilen Sedat orta sahadan nefis bir aşırtma vuruşuyla takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Bu golün arkasında başlayan Alaağaç Spor ataklarında Enes K.A farkı 1bire indiren golü atsada 89 dakikada Güray ceza sahasında defans oyuncularını geçerek attığı golle takımını 3-1 öne taşıdı.

Maçın hakeminin verdiği 4 uzatma dakikasında da gol sesi çıkmayınca Alaağaç Spor sahasında Karaaptiler Akın Spor’a 3-1 mağlup olarak düşme hattına bir adım daha yanaşmış oldu.

 

 
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