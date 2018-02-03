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OSMAN AKCAN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Evvelki gün camide namaz kılarken solunum yetmezliği nedeniyle
Bu haber 2018-02-03 23:55:14 eklenmiş ve 164 kez görüntülenmiştir.

Evvelki gün camide namaz kılarken solunum yetmezliği nedeniyle kalp krizi geçiren ve 3 defa kalp atışının durduğu ve bu nedenle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesin yoğun bakım ünitesinde  tedavi altına alınan Osman Akcan burada ciğerlerindeki iltihaplanma problemi düzeltildi. Akçan bugün yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak kalp damar servisine alındı.

Akcan’ın rahat solunum yapabildiği bundan sonra ise kalp damar cerrahisinde  kalbinde bir hasar olup olmadığının araştırılacağı öğrenildi.

 

Oldukça sağlıklı görünen Osman Akcan’dan Akyazıya selam var.
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