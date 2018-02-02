İLKOKULUN SON ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ OLARAK TARİHE GEÇTİLER

Akyazı’nın Hasanbeyköy Mahallesinde doğan birçok kişinin unutamadığı

Bu haber 2018-02-02 00:22:43 eklenmiş ve 140 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Hasanbeyköy Mahallesinde doğan birçok kişinin unutamadığı Çocukluk anılarında önemli yeri olan Hasanbeyköy İlkokulu ve 15 e yakın mahalle ilkokulu öğrenci azlığı ve başka nedenlerle Valilik tarafından kapatıldı.

Diğer ilkokullar öğretim yılı başlarken kapatılmasına rağmen Hasanbey ilkokulu 1.sömestri tatiline girildiği sırada kapatıldı. Hasanbey köyünde okullarının kapatılacağını duyan veliler çoktan çocuklarını nakil almadan çoğunluğu ilçe merkezi olmak üzere kendilerine en yakın okullara kayıt ettirmişler geriye ise kala kala 6 öğrenci ve 2 öğretmen kalmıştı.

Fotoğrafta gördüğümüz öğretmenlerimizden Necmettin Ağar Pazarköy ilkokuluna Okul Müdürü Mehmet Yıldız da Akyazı İnönü İlkokuluna atandı. Çocukların ise nereye gittiği bilinmiyor.

Hasanbey İlkokulundan geriye ise okulun son öğretmen ve öğrencilerini gösteren ve tarihe geçecek olan bu Fotoğraf kaldı.

Bir çok mahalle ilkokulunun kapanmasının ardından bazı velilerin çocuklarını uzak gerekçesi ile okula göndermeme gibi bir eylemde bulunabileceği konuşuluyor.