Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
İLKOKULUN SON ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ OLARAK TARİHE GEÇTİLER

İLKOKULUN SON ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ OLARAK TARİHE GEÇTİLER

KALP KRİZİ GEÇİREN OSMAN AKCAN’IN SAĞLIĞINDA SEVİNDİRİCİ GELİŞME

KALP KRİZİ GEÇİREN OSMAN AKCAN’IN SAĞLIĞINDA SEVİNDİRİCİ GELİŞME

ESKİ AKYAZI KAYMAKAMI BALLI TAHLİYE OLDU

ESKİ AKYAZI KAYMAKAMI BALLI TAHLİYE OLDU

AKYAZI DEVLET HASTANESİNDE GEBE EĞİTİM SINIFI AÇILDI.

AKYAZI DEVLET HASTANESİNDE GEBE EĞİTİM SINIFI AÇILDI.

BARAKA CAMİİNİN ÇALIŞKAN YÖNETİM

BARAKA CAMİİNİN ÇALIŞKAN YÖNETİM

AKYAZI’YA HENDEK KAYMAKAMI VEKALET EDECEK

AKYAZI’YA HENDEK KAYMAKAMI VEKALET EDECEK

İLKOKULUN SON ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ OLARAK TARİHE GEÇTİLER

Akyazı’nın Hasanbeyköy Mahallesinde doğan birçok kişinin unutamadığı
Bu haber 2018-02-02 00:22:43 eklenmiş ve 140 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Hasanbeyköy Mahallesinde doğan birçok kişinin unutamadığı Çocukluk anılarında önemli yeri olan Hasanbeyköy İlkokulu ve 15 e yakın  mahalle ilkokulu öğrenci azlığı ve başka  nedenlerle  Valilik tarafından kapatıldı.

Diğer ilkokullar öğretim yılı başlarken kapatılmasına rağmen Hasanbey ilkokulu 1.sömestri tatiline girildiği sırada kapatıldı. Hasanbey köyünde okullarının kapatılacağını duyan veliler çoktan çocuklarını nakil almadan çoğunluğu ilçe merkezi olmak üzere kendilerine en yakın okullara kayıt ettirmişler geriye ise kala kala 6 öğrenci ve 2 öğretmen kalmıştı.

Fotoğrafta gördüğümüz öğretmenlerimizden Necmettin Ağar Pazarköy ilkokuluna Okul Müdürü Mehmet Yıldız da Akyazı İnönü İlkokuluna atandı. Çocukların ise nereye gittiği bilinmiyor.

Hasanbey İlkokulundan geriye ise okulun son öğretmen ve öğrencilerini gösteren ve tarihe geçecek olan bu Fotoğraf kaldı.

 

Bir çok mahalle ilkokulunun kapanmasının ardından bazı velilerin çocuklarını uzak gerekçesi ile okula göndermeme gibi bir eylemde bulunabileceği konuşuluyor.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Eğitim haberleri
00:26 - İLKOKULUN SON ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ OLARAK TARİHE GEÇ
Akyazı’nın Hasanbeyköy Mahallesinde doğan birçok kişinin unutamadığı ...
23:01 - KARNE SEVİNCİNİ BÜYÜKLERİ İLE PAYLAŞTILAR
Akyazı Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Değerler Eğitimi...
23:16 - COŞKUN KOBYA TOKYO'DA
Akyazı İlçesinin sevilen öğretmenlerinden şu anda Adapazarı...
00:17 - S.A.B.A.H.’TAN MİNİKLERE AFET EĞİTİMİ
Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, ...
22:39 - SİYER YARIŞMASINDA DERECE ALANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI
Akyazı İnönü Ortaokulu Müdürlüğü tarafından okulda ...
14:53 - ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI ARA TATİL BAŞLADI
2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk yarısı sona erdi....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ