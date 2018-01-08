KAYMAKAMLIK VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor müdürlüğü tarafından

Bu haber 2018-01-08 21:45:18 eklenmiş ve 177 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor müdürlüğü tarafından organize edilen “Gelin Spor Yapalım Ödülü Sağlık olsun" sloganı ile düzenlenen voleybol turnuvası 23 takımın 4 gurupta yarışacağı müsabakalarla bu akşam başladı.

Akyazı Kapalı Spor salonunda başlayan voleybol turnuvası öncesinde Kaymakam Ömer Kalaylı ve Belediye Başkanı Hasan Akcan’ın da yer aldığı bürokratlar takımı Akyazı Cumhuriyet Orta Okulu voleybol takımları arasında yapılan gösteri maçını Cumhuriyet Ortaokulu takımı 2-0 kazandı.

24 takımın 4 gurupta mücadele edeceği turnuva tek devreli kazanılmış 2 set üzerinden oynanacak. Guruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraş eşlenmek suretiyle eleme maçları yapacaklar.

Akşamları 19.00- 21.00 saatleri arasında 3 maç oynanacak.

İlk akşam oynana maçlarda şu sonuçlar alındı.

AKYAZI ANADOLU: 0 AKYAZI GENÇLİK: 2

YILDIRIMSPOR: 0 YENİCAMİ : 2

ŞH.YZB.H.İ. SERT LİS: 0 SAKARYA BAROSU: 2

Turnuvada yarın akşam 3 maç oynanacak.

9 Ocak 2018 Salı

SAAT : 19.00 FİLENİN SULTANLARI-DAİKİM

SAAT: 20.00 AKYAZIGÜCÜ-İNÖNÜ MUHTARLIĞI

SAAT : 21.00 YAZAKİ OTOMOTİV- AKYAZI ADLİYE

http://www.bizimakyazi.com/files/uploads/1c1b1a44c4.JPG