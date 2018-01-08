Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AMATÖR LİGDE 2. YARI BAŞLADI ASAKYAZI GALİP ALAAĞAÇSPOR MAĞLUP

AMATÖR LİGDE 2. YARI BAŞLADI ASAKYAZI GALİP ALAAĞAÇSPOR MAĞLUP

KAYMAKAMLIK VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

KAYMAKAMLIK VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

KAMİL ÖZDAĞ “2018 YILINA FIRTINA GİBİ GERECEĞİZ”

KAMİL ÖZDAĞ “2018 YILINA FIRTINA GİBİ GERECEĞİZ”

55 YAŞINDA AMA HALA SAHALARDA

55 YAŞINDA AMA HALA SAHALARDA

NİHAT HATİPOĞLU AKYAZI’YA GELİYOR

NİHAT HATİPOĞLU AKYAZI’YA GELİYOR

KUZULUKSPOR GALİBİYETİ KORUYAMADI 3-3

KUZULUKSPOR GALİBİYETİ KORUYAMADI 3-3

KAYMAKAMLIK VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor müdürlüğü tarafından
Bu haber 2018-01-08 21:45:18 eklenmiş ve 177 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığı,  Akyazı Belediyesi ve  İlçe Gençlik ve Spor müdürlüğü tarafından organize edilen “Gelin Spor Yapalım Ödülü Sağlık olsun" sloganı ile düzenlenen voleybol turnuvası 23 takımın 4 gurupta yarışacağı müsabakalarla bu akşam başladı.

Akyazı Kapalı Spor salonunda başlayan  voleybol turnuvası öncesinde  Kaymakam Ömer Kalaylı ve Belediye Başkanı Hasan Akcan’ın da yer aldığı bürokratlar takımı Akyazı Cumhuriyet Orta Okulu voleybol takımları arasında yapılan gösteri maçını Cumhuriyet Ortaokulu takımı 2-0 kazandı.

24 takımın 4 gurupta mücadele edeceği turnuva tek devreli kazanılmış 2 set üzerinden oynanacak. Guruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar  çapraş eşlenmek suretiyle eleme maçları yapacaklar.

Akşamları 19.00- 21.00 saatleri arasında 3 maç oynanacak.

İlk akşam oynana maçlarda şu sonuçlar alındı.

AKYAZI ANADOLU: 0    AKYAZI GENÇLİK: 2

YILDIRIMSPOR: 0          YENİCAMİ : 2

ŞH.YZB.H.İ. SERT LİS: 0       SAKARYA BAROSU: 2

 

Turnuvada yarın akşam 3 maç oynanacak.

9 Ocak 2018 Salı

SAAT : 19.00       FİLENİN SULTANLARI-DAİKİM

SAAT: 20.00        AKYAZIGÜCÜ-İNÖNÜ MUHTARLIĞI

SAAT : 21.00       YAZAKİ OTOMOTİV- AKYAZI ADLİYE

 

  http://www.bizimakyazi.com/files/uploads/1c1b1a44c4.JPG
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
22:10 - AMATÖR LİGDE 2. YARI BAŞLADI ASAKYAZI GALİP ALAAĞAÇSPO
Sakarya Amatör ligde 2. Yarı başladı. Süper amatör küme takımlarımız...
21:49 - KAYMAKAMLIK VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI
Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor müdürlüğü tarafından...
21:00 - KAMİL ÖZDAĞ “2018 YILINA FIRTINA GİBİ GERECEĞİZ”
Akyazı’nın iftihar isimlerinden biri olan Milli güreşçi ve kariyerinde...
20:57 - 55 YAŞINDA AMA HALA SAHALARDA
Akyazı’nın önemli takımlarından biri olan ve grubunda ...
20:50 - KUZULUKSPOR GALİBİYETİ KORUYAMADI 3-3
Sakarya 1.Amatör küme C grubunda mücadele etmekte olan ve süper ligi...
17:14 - BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARINA ÖD
Göreve seçildiğinden bu yana spora ve sporcuya verdiği destekle ön plana çıkan ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ