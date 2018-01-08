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KAMİL ÖZDAĞ “2018 YILINA FIRTINA GİBİ GERECEĞİZ”

Akyazı’nın iftihar isimlerinden biri olan Milli güreşçi ve kariyerinde
Bu haber 2018-01-08 20:57:16 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın iftihar isimlerinden biri olan Milli güreşçi ve kariyerinde Avrupa ve Dünya şampiyonluğu gibi apoleti bulunan Kamil Özdağ, 2017 yılını başarılı sonuçlar alarak tamamladıklarını, 2018 yılında ise bu başarılarını daha da arttırarak tabiri caizse fırtına gibi eseceğiz dedi.

2018 yılına ait çalışma ve maç programlarının henüz ellerine geçmediğini söyleyen ünlü güreş antrenörü Kamil Özdağ, yeni yılın ilk faaliyeti olarak 1-4 Şubat tarihleri arasında Bilecek İlinde yapılacak olan Serbesette Yıldızlar grup şampiyonası ile ilgili olarak Lütfi Yaman spor salonunda yapılacak olan İl seçmelerine hazırlandıklarını belirterek, bu organizasyonda alnımızın akıyla çıkmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz dedi.

Kamil Özdağ, yine aynı salonda 27-28 Ocak tarihleri arasında 11-12 yaş grubu (küçük minikler) ile 14-15 yaş grubu (büyük minikler) seçmelerinin yapılacağını da belirterek, bu seçmelerde de İlimizi temsil edecek olan takımımıza çok sayıda güreşçi vermek istiyoruz. Mevcut sporcularım arasında bu düşüncemizi hayata geçirecek çok sayıda güreşçimiz var dedi.

2018 yılı itibarıyla 50 lisanslı güreşçi ile çalışmalara başladıklarını da söyleyen Kamil Özdağ, açıklamamın başında da ifade ettiğim gibi 2018 yılı bizim yani Akyazılıların yılı olacak. Bu hedefe ulaşmak ve verdiğimiz sözü tutabilmek için gece gündüz demeden çalışacağımız ve belirlediğimiz hedefe mutlak surette ulaşacağız diyerek açıklamalarını tamamladı.

 

 
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