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BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARINA ÖDÜL

BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARINA ÖDÜL

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BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARINA ÖDÜL

Göreve seçildiğinden bu yana spora ve sporcuya verdiği destekle ön plana çıkan
Bu haber 2018-01-02 17:09:36 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.
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