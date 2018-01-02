BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARINA ÖDÜL

Göreve seçildiğinden bu yana spora ve sporcuya verdiği destekle ön plana çıkan

Bu haber 2018-01-02 17:09:36 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.