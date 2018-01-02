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BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARINA ÖDÜL
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BELEDİYE BAŞKANI AKCAN’DAN 2017 YILININ YILDIZLARINA ÖDÜL
Göreve seçildiğinden bu yana spora ve sporcuya verdiği destekle ön plana çıkan
Bu haber
2018-01-02 17:09:36
eklenmiş ve
84
kez görüntülenmiştir.
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