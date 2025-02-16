YUVALAKSPOR ŞAMPİYONLUK KUPASINI ALDI

​​​​​​​Sakarya 1. Amatör Küme D gurubunda mücadele eden Yuvalakspor Ligin sona ermesine 3 hafta kala en yakın rakibi Arifiye Atılganspora 10 puan önde şampiyonluğunu ilan etmişti.

Sakarya 1. Amatör Küme D gurubunda mücadele eden Yuvalakspor Ligin sona ermesine 3 hafta kala en yakın rakibi Arifiye Atılganspora 10 puan önde şampiyonluğunu ilan etmişti.

Yuvalaspor Bu gün sahasında konuk ettiği Karapürçekspor’la yapacağı maç öncesi şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

Kupa töreni öncesi Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba yaptığı konuşmada Yuvalakspor’lu futbolcu ve yöneticileri tebrik ederek başarı diledi. Ayrıca takımın çok güzel futbol oynayarak haftalar önce şampiyonluğu ilan ettiğini, kadronun muhafaza edilmesini yöneticilerden istedi.

Konuşmanın ardından Başkan Yaşar Zımba ve diğer yöneticiler futbolculara madalyalarını taktılar. Sonra da alkışlar arasında Şampiyonluk kupasını ASKF Başkanı Yaşar Zımba takım kaptanına vererek topluca fotoğraf çektirildi.

Yuvalakspor Kupa töreninin ardından Karapürçekspor'la yapmış olduğu maçı 2-1 kaybetti.