Yeniden Refah Partisinden Aşure ikramı

​​​​​​​Akyazı’da Muharrem ayının onuncu gününden itibaren başlayan aşure ikramları aralıksız sürüyor. Çeşitli kurumlar ve siyasi partilerin Akyazı İlçe teşkilatları hazırlattıkları aşureleri şehir merkez inde kurdukları stantlarda vatandaşlara ikram ediyorlar.

Akyazı’da Muharrem ayının onuncu gününden itibaren başlayan aşure ikramları aralıksız sürüyor. Çeşitli kurumlar ve siyasi partilerin Akyazı İlçe teşkilatları hazırlattıkları aşureleri şehir merkez inde kurdukları stantlarda vatandaşlara ikram ediyorlar.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe teşkilatı da hazırlattığı aşureyi bugün açtığı stantta vatandaşa ikram ederek o da aşure ikramına katılanlar arasındaki yerini aldı.

Yeniden Refah Partisi İlçe başkanı Ayhan Arslan, güzel bir geleneğimizi devam ettiriyor olmamız hepimize mutluluk veriyor. Bugün vatandaşlarımızla bir araya gelip açtığımız stantta aşure ikramında bulunuyor olmamız bu mutluluğumuzu daha da arttırmıştır ifadelerini kullandı ve ikramlarını alan vatandaşlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.