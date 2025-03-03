Vergi haftası kutlanıyor

​​​​​​​Her yıl 26 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında kutlanmakta olan “vergi haftası” nedeniyle Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Ali Bacaksız beraberinde Müdür yardımcısı Hasan Kaya, gelir uzmanları Şemsi

Her yıl 26 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında kutlanmakta olan “vergi haftası” nedeniyle Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Ali Bacaksız beraberinde Müdür yardımcısı Hasan Kaya, gelir uzmanları Şemsi İnal, Betül Kopya, Faruk Demirci, Edanur Kuş, Cihan Kırıkoğlu olduğu halde bazı kurumlarla esnaf ve iş insanlarını ziyaret etti.

Akyazı Vergi Dairesi ekibi İlçe Kaymakamını, belediye başkanını, ATSO ve Borsa başkanlarını, SESOB’a bağlı Oda başkanlarını, Muhasebecileri, bazı iş insanlarını ve Esnaf ziyareti yapıp ziyaret ettikleri kurumların yetkililerine ve şahıslara kendi kurumlarına verdikleri katkılar için birer teşekkür belgesi verdi.