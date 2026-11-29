Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı ile Akyazı İnönü Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu iş birliğinde düzenlenen kan bağışı organizasyonunda

Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı ile Akyazı İnönü Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu iş birliğinde düzenlenen kan bağışı organizasyonunda 101 ünite kan bağışı alınarak Akyazı’da okul kan bağışı organizasyonunda bir rekor kırıldı.

İnönü İlkokulu Müdürü Fetih Çabukoğlu ve İnönü Ortaokulu Müdürü Engin Kocaman’ın öğrenci velilerine yaptıkları kan bağışı çağrısına büyük destek veren ve kampanyaya gönüllü olarak katılan veliler gün boyunca 101 ünite kan bağışında bulundular. Bu bağış Akyazı’da şimdiye kadar elde edilen bağış olarak kayda geçti.

Kan bağışı sırasında Öğrencilerle bir araya gelen Kızılay Şube Başkanı Sedat Martin öğrencilerle yaptığı söyleşide Kızılay, iyilik, yardımlaşma ve kan bağışı hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin sergilendiği bu anlamlı organizasyonda emeği geçen okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve bağışlarıyla umut olan kıymetli velilerimize gönülden teşekkür ediyoruz ve Birlikte iyiliği büyütüyor, hayatlara umut oluyoruz şeklinde konuştu.