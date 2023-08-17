UNUTULMAZ KAYMAKAM CEMALETTİN ÖZDEMİR’DEN 17 AĞUSTOS MESAJI

​​​​​​​17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ilçemiz ve bölgemizde büyük mal ve can kaybına neden olan asrın depreminde ilçemizde Kaymakam olan yaptıkları fedakarlık ve hizmetlerden dolayı tüm

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ilçemiz ve bölgemizde büyük mal ve can kaybına neden olan asrın depreminde ilçemizde Kaymakam olan yaptıkları fedakarlık ve hizmetlerden dolayı tüm Akyazı’lıların gönüllerinde taht kuran Cemalettin Özdemir’den her 17 Ağustos günü olduğu gibi Depremin 24. Yılında da Akyazı’lılara mesaj var.

Özdemir’in mesajı aynen şöyle:

“17 Ağustos bir ağır felaket olmanın yanında bir uyarı ve bir ibret olayıydı. Hala bireysel ve toplumsal bilincin gelişmesine ve farkındalığın artmasına olan ihtiyacımız maalesef devam ediyor. 17 Ağustos vesilesiyle depremlerde kaybettiğimiz tüm insanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. O zor günleri paylaştığımız Akyazı halkına da selam ve sevgilerimi sunuyorum. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız sloganı Sayın Kenan Certel Hocamızın katkılarıyla o günlerde oluşmuştu.”