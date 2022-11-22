TRAFİK KAZASI KURBANI RECEP KARTAL TOPRAĞA VERİLDİ

Dün D-140 karayolu Kuzuluk ilk girişinde bulunan ışıklarda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fazlı Kartal'ın oşlu,Fatih ve Kazım Kartal'ın kardeşleri Recep Kartal (34) Taşburun Mahallesi

Dün D-140 karayolu Kuzuluk ilk girişinde bulunan ışıklarda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fazlı Kartal'ın oşlu,Fatih ve Kazım Kartal'ın kardeşleri Recep Kartal (34) Taşburun Mahallesi Şehit Ali Camiinde kılınan öğle namazı sonrası aynı mahallede bulunan aile mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

Kaza nasıl olmuştu

D-140 karayolundan Adapazarı istikametinden gelmekte olan Mehmet Can Yücel yönetimindeki 54 FM 281 plakalı hafif ticari araç Kuzuluk ilk girişinde bulunan kavşakta kendisine kırmızı yanmasına rağmen süratli bir şekilde geçmek isterken o anda Kuzuluk Mahalle içinden kavşağa gelip bekleyen ve sonra kendilerine yeşil yanınca hareket eden önce Recep Kartal idaresindeki motosiklete ardından da Ömer Öztaş’ın kullandığı 54 H 074l plakalı otomobile çarpması ile kaza meydana gelmiş, kazada hafif ticari aracın çarpması ile metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Recep Kartal hayatını kaybetmiş, kazayı yapan hafif ticari araç ise Jandarma yetkililerinin yaptığı ölçümde kaza sonrası 78 metre sonra durabilmişti. Kazada 4 kişi de yaralanmıştı.

Cenaze törenine belediye başkanı Bilal Soykan, bazı siyasiler ve kalabalık cemaat katıldı.