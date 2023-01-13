Tarım Müdürüne mevkidaşlarından ziyaret

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde vekaleten yürüttüğü Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü görevine asaleten atanan İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’a

Geçtiğimiz günlerde vekaleten yürüttüğü Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü görevine asaleten atanan İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’a “hayırlı olsun” ziyaretleri sürüyor.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şişman, Malmüdürü Ali Sayın ve Nüfus Müdürü Cemalettin Sandıkçı’da birlikte mevkidaşları İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ı ziyaret ederek kendisine “hayırlı olsun” dileklerini ilettiler.

Asalet unvanı verildikten sonra ziyaretçi akınına uğradığını söyleyen İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan yapılan ziyaretlerin kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi ve bizzat Müdürlüğe gelerek ziyaret yapan, telefon ve sosyal medya hesaplarından beni tebrik eden ve hayırlı olsun temennisinde bulunanlara teşekkür ediyorum dedi.