SUBÜ KİTAP TOPLULUĞUNDAN YÖRÜKYERİ İLKOKULU  ÖĞRENCİLERİNE KİTAP BAĞIŞI

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kitap Topluluğu öğrencileri, ilçemiz Yörükyeri

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kitap Topluluğu öğrencileri, ilçemiz Yörükyeri İlkokulunda öğrenim gören çocukların kitap okumayı sevmesi ve okumanın teşvik edilmesi amacıyla kitap bağışı etkinliği düzenledi.

İlkokul öğrencilerinin her birine kitap hediye eden topluluk öğrencileri, çocuklarla tek tek ilgilenerek oyunlar oynadı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Öğrenci topluluklarımızın sosyal sorumluluk faaliyetleriyle şehrin dört bir yanında gencinden yaşlısına insanlara dokunmasını önemsiyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin yanında olmaya ve topluluk faaliyetlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz” denildi.