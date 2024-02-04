Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 04-02-2024 19:25

SOYKAN’DAN GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI

Akyazı Belediye Meclisi toplantısını 6 Şubat 2024 Sali günü yapacak. Saat 14.00 te başlayacak olan toplantı Belediye Meclis salonu yerine Sosyal Gelişim Merkezinde olacak.

SOYKAN’DAN GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI

Akyazı Belediye Meclisi toplantısını 6 Şubat 2024 Sali günü yapacak. Saat 14.00 te başlayacak olan toplantı Belediye Meclis salonu yerine Sosyal Gelişim Merkezinde olacak.

6 Şubat 2024 Salı günü yapılacak olan toplantının meclis üyelerinin dışında geniş katılımlı olacağı öğrenildi.

Yapılacak olan Meclis toplantısına AK PARTİ ve MHP’nin Başkan ve üyeleri, mahalle Muhtarları, STK Temsilcileri de davet edilecek. Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce Belediye Başkanı ve 31 Mart 2024 günü yapılacak olan Mahalli seçimlerde  Bilal Soykan’ın geride bıraktığı  5 yıl içinde yaptığı çalışmaları ve getirdiği hizmetleri  sinevizyon gösterisi ile anlatması bekleniyor.

Belediye Meclisi toplantısında 9 gündem maddesinde yer alan hususlar görüşülüp karara bağlanacak.

 

 
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