ŞEHİR İÇİNE GİRMELERİ YASAK AMA ! KURALA UYAN KİM

​​​​​​​Akyazı’nın trafik keşmekeşliği bir türlü giderilemiyor. Her geçen gün trafikte seyreden araçların sayısal artışının

Akyazı’nın trafik keşmekeşliği bir türlü giderilemiyor. Her geçen gün trafikte seyreden araçların sayısal artışının yanı sıra ana cadde üzerinde bulunan süper marketlere alış veriş için araçları ile gelenlerin yol kenarına gelişi güzel park yapması neticesinde ana caddelerde trafik akışı zaman zaman sıfır noktasına geliyor.

Bütün bu olumsuzluklar yetmiyormuş gibi vakitli vakitsiz şehir merkezine giren tır ve kamyonların sebebiyet verdiği sıkışıklık trafiği kilitliyor olması bu sorunu çekilemez noktaya taşıyor.

Önceki gün bir tırın tali yoldan ana caddeye bir türlü çıkamaması, sürekli manevra yaparak çıkmaya çalışması ile Mudurnu caddesi bir anda kilitlendi. Bu çıkış uzayınca da araç kuyruğu bir hayli uzadı ve gerek araç sürücüleri, gerekse toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşları tabiri yerinde ise çileden çıkardı.

Şehir içinde çalışan ve mahallelerden şehir merkezine gelen ya da şehir merkezinden çıkan toplu taşıma araçları sürücüleri ve o araçlarda seyahat eden Akyazılılar, artık bu keşmekeşliğe son verilmesi lazım. Ağır vasıta statüsünde olan tır ve kamyonların şehir merkezine girişlerine bir düzen getirilmesi, ağır vasıtaların istedikleri zaman ve saatte şehir merkezine girmelerinin önlenmesi gerekiyor. Onların girişleri belli saatlere bağlanmalı, uymayanlara yasal işlem yapılmalı diyorlar.

Kontrol görevi kimde ise onlardan bu görevlerini en iyi şekilde yapmalarını beklemekte biz Akyazılıların en tabi hakkıdır diyerek hem Trafik Şube çalışanlarına hem de belediye başkan ve zabıtasına mesajlarını gönderiyorlar.