SANAYİ MUDURNU DERESİNİ KİRLETMEYE DEVAM EDİYOR

Batakköy Mahallesindeki Mudurnu köprüsünden sonraki Akbalık, Erdoğdu, Yahyalı, Bediltahir, Bedil Kadir, Gebeş ve Çatalköprü Mahallesi sakinlerinin yararlandığı,

Mudurnu deresi ve Küçücek Deresi çevresindeki sanayi tesislerinin neden olduğu kirlilikten bir türlü kurtarılamıyor.

Batakköy Mahallesindeki Mudurnu köprüsünden sonraki Akbalık, Erdoğdu, Yahyalı, Bediltahir, Bedil Kadir, Gebeş ve Çatalköprü Mahallesi sakinlerinin yararlandığı, tarlalarını suladığı, hayvanlarının da içmekte olduğu Mudurnu deresi son günlerde simsiyah akmakta, bazı günler masmavi ve bazı günlerde de kırmızı akmakta.

Şikayetler üzerine muhabirlerimiz Mudurnu deresinin Akbalık bölümünde derede incelemelerde bulundu. Hayvanlarını otlatmakta olan vatandaşlarla görüştü.

Hayvanlarını bu bölgede otlatan bir vatandaş şunları söyledi. “ Ben hergün bu bölgede hayvanlarımı otlatıyorum. Sabah 09.00 ve Akşamüstü 17.00 saatlerinde bu dere simsiyah akıyor. Kim kirletiyor bilmiyorum. Hayvanlarımız bu suyu içmek zorunda kalıyor. Vatandaşlar bu kirli su ile tarlalarını suluyor. Bu suda balıklar yaşayamıyor. Hayvanlarımız da mutlaka zarar görüyordur. Yetkililer lütfen suyumuzu kirletenleri bulup cezalandırsınlar.”

Şikayet üzerine gittiğimiz Mudurnu deresinin içler acısı kirliliğini tespit ettik. Bir kavanoz numune aldık. Mudurnu deresinin taşları bile bu kirlilikten nasibini almış kararmış yosun bağlamış.

Binlerce dönüm arazinin sulandığı büyük ve küçükbaş binlerce hayvanın su içtiği Mudurnu deresinin bir çevre felaketi olmadan kirlilikten kurtarılması için Basın olarak Çevre İl Müdürlüğü başta olmak üzere Valilik, Kaymakamlık, Belediye ve sivil toplum kuruluşlarını göreve davet ediyoruz.