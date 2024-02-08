ŞAMPİYONLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

​​​​​​​1-4 Şubat 2024 tarihleri arasında Adana ilinde yapılan Yıldızlar Türkiye Karate şampiyonasında 2011 doğumlu Yıldız Bayanlar 54 kg.da Türkiye Şampiyonu olan Sare Kaya

1-4 Şubat 2024 tarihleri arasında Adana ilinde yapılan Yıldızlar Türkiye Karate şampiyonasında 2011 doğumlu Yıldız Bayanlar 54 kg.da Türkiye Şampiyonu olan Sare Kaya ile aynı şampiyonada 50 kg. da Türkiye 2. Si olan Ayşen Saner antrenörleri Sezai Yolcuoğlu ile birlikte Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret ettiler.

Daha büyük başarılar için desteklerinizi bekliyoruz diyen sporculara konuşan başkan Soykan, Belediye olarak , Bilal Soykan olarak sporun her dalında mücadele eden sporcularımıza verdiğimiz desteği yeni dönemde de artırarak vermeye devam ettireceğiz. Elde ettiğiniz bu büyük başarı bizi de son derece mutlu etmiştir. Sizi tebrik ediyorum. Dedi.

Şampiyon Karatecilerin Başkan Soykan’ı ziyareti sırasında AK PARTİ İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu’da başkan Soykan’a eşlik ettiler.