SAKARYA VE AKYAZI'NIN UNUTULMAZ SPOR ADAMI NACİ FAZLIOĞLU ONURUNA FUTBOL TURNUVASI

Akyazı kaymakamlığı, Akyazı Belediye Başkanlığı ve Akyazı İlçe spor Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği

Akyazı kaymakamlığı, Akyazı Belediye Başkanlığı ve Akyazı İlçe spor Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 30 Ağustos “U-12 Naci Fazlıoğlu Futbol Turnuvası” 29.08.2023 Salı günü ( yarın) saat 16.00 da Batakköy Sentetik Sahahada başlıyor.

Turnuva öncesi bir açıklama yapan Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü K.Adem Altun şunları söyledi.

“ Hocaların hocası,değerli spor adamı,antrenör, Akyazı’da Futbolu sevdiren,değerli şahsiyet ve hepimizin hocası Rahmetli Naci Fazlıoğlu anısına bu sene dördüncüsünü düzenleyeceğimiz futbol turnuvasıyla hem adını yaşatmak hem de 30 Ağustos Zafer Bayramıyla birlikte güzel bir şekilde yad etmek istedik. Turnuvaya 12 takım katılım sağlayacak olup, Resmi hakemler eşliğinde müsabakalar oynanacaktır. Geleceğin Yıldızlarını buluşturduğumuz bu organizasyonu sakın kaçırmayın diyoruz.”

İlçe Spor Müdürü ayrıcaYapılacak olan Organizasyonda bizlere destek veren Sayın Akyazı Kaymakamımız Yakup Güney’e ve Akyazımızın Kıymetli Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan’a sizlerin aracılığıyla teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Dedi.

12 takımın katılacağı turnuvada guruplar şöyle oluştu.

TURNUVAYA KATILIM SAĞLAYAN TAKIMLAR

A GRUBU

ALAAĞAÇ SPOR

AKYAZI FUTBOL KULÜBÜ

ARİFİYE SPOR

B GRUBU

AKYAZISPOR

KEREM ALİ SPOR

TAŞKISIĞI SPOR

C GRUBU

AKYAZI AKIN SPOR

ADA KARTALLARI SPOR

SAKARYA 1921 F.K.

D GRUBU

AS KUZULUK SPOR

HENDEK GENÇLİK SPOR

YAZLIK FUTBOL KULÜBÜ