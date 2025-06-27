Sakarya Valisi Doğan Akyazı’daydı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan geldiği Akyazı’da bir dizi ziyaret yaptı ve Sosyal Gelişim Merkezinde de Muhtarlarla bir araya geldi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan geldiği Akyazı’da bir dizi ziyaret yaptı ve Sosyal Gelişim Merkezinde de Muhtarlarla bir araya geldi.

Önce Millet bahçesine giden Vali Doğan, burada ki incelemelerini tamamladıktan ve çalışmalar hakkında belediye başkanı Bilal Soykan’dan bilgiler aldıktan sonra Sosyal Gelişim Merkezinde toplanan Akyazı Muhtarları ile bir araya geldi.

Düzenlenen istişare toplantısında konuşan Vali Rahmi Doğan bir tarım ilçesi olan Akyazı’da yapılan ve yapılmakta olan çalışmaları yakından ve ilgiyle takip ettiğini söyledi ve Valilik olarak bu çalışmalardan memnun olduklarını söyledi.

İstişare toplantısına katılan Muhtarları da dinleyen Vali Doğan el birliğiyle ve imkanlarımız ölçüsünde her türlü sorunun altından kalkacak güçteyiz dedi ve muhtarlara çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Akyazı belediyesini de ziyaret eden ve başkan Bilal Soykan’dan çalışmaları hakkında geniş bilgi aldı ve daha sonra Akyazı’dan ayrıldı.

Vali Rahmi Doğan’ın Akyazı ziyaretinde Kaymakam Mustafa Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan ve Akyazılı bürokratlar Vali Doğan’a ev sahipliği ve eşlik yaptılar.