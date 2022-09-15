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  • SAKARYA BAROSU AVUKATLARINDAN AKYAZI'LI HALUK FİKRET AK VEFAT ETTİ
Vefat
Giriş Tarihi : 15-09-2022 14:39

SAKARYA BAROSU AVUKATLARINDAN AKYAZI'LI HALUK FİKRET AK VEFAT ETTİ

Merhum Haluk Fikret Ak’ın Cenazesi Akyazı’daki evinden alınan helallik sonrası getirildiği  Kabakulak Mahallesi camiinde kılınan öğle ve cenaze namazı sonrası  Kabakulak aile mezarlığına defnedildi.

SAKARYA BAROSU AVUKATLARINDAN AKYAZI'LI HALUK FİKRET AK VEFAT ETTİ

İlçemiz Kabakulak Mahallesi halkından Akyazı’nın ilk ilköğretim Müdürü merhum Şükrü Ak'ın Oğlu, emekli öğretmen Faruk, Tarık ve Fatih Ak'ın Abileri, Arda, Sefa ve Süha Ak'ın Babaları Avukat Haluk Fikret Ak vefat etti.

Merhum Haluk Fikret Ak’ın Cenazesi Akyazı’daki evinden alınan helallik sonrası getirildiği  Kabakulak Mahallesi camiinde kılınan öğle ve cenaze namazı sonrası  Kabakulak aile mezarlığına defnedildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Oğlu Süha Ak : 0539 476 69 91

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