SAĞLAM AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​Akyazı Eşrafından Konuralp Mahallesi Yeni cami semtinde ikamet eden, Merhum Nuri Sağlam’ın oğlu, İsmet Sağlam’ın abisi, Sanayi Esnaflarından Murat Sağlam’ın Babası, İlyas Budinli, Sadık Bakan, Mustafa Doğan ve Bülent Dilbal’ın

Akyazı Eşrafından Konuralp Mahallesi Yeni cami semtinde ikamet eden, Merhum Nuri Sağlam’ın oğlu, İsmet Sağlam’ın abisi, Sanayi Esnaflarından Murat Sağlam’ın Babası, İlyas Budinli, Sadık Bakan, Mustafa Doğan ve Bülent Dilbal’ın Kayınpederleri, Nedim ve Serkan Sağlam’ın Amcaları Fehmi Sağlam vefat etti.

Merhum Fehmi Sağlam’ın cenazesi Kubbeli Yeni camide kılınan ikindi namazını müteakip Merkez Aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. BİZİM AKYAZI

Oğlu :Murat Sağlam 0 536 606 29 18