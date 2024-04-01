S.A.B.A.H. DERNEĞİ ÜYELERİ İFTARDA BULUŞTU

​​​​​​​Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, arama Kurtarma Derneği verdiği iftarda üyeleri ile bir araya geldi.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, arama Kurtarma Derneği verdiği iftarda üyeleri ile bir araya geldi.

S.A.B.A.H. Derneğinin eğitim salonunda verilen iftara derneğin eski ve yeni üyelerinden oluşan 50 kişilik bir üye katıldı.

Derneğin bayan üyelerinin evlerinde hazırladığı lezzetli yemek ve tatlılar, erkek üyelerin de servis yaptığı iftar akşam ezanının okunması ile oruçlar açıldı. Birlikte yemekler yenildi.

Yemek sonrası S.A.B.A.H. derneği başkanı İlhan Durgut ve üyelerden SUNPARADİSE ‘ Aliminyum Genel Müdürü Çağatay Bölükbaşı yaptıkları konuşmalarda depremler ve olası depremlerde yapılması gerekli işler ve önlemler hakkında üyeleri aydınlatıcı bilgiler verdiler.

Daha sonra da yapılan çay sohbetinde SUNPARADİSE ‘ Aliminyum Genel Müdürü Çağatay Bölükbaşı sazı ve sözü ile birbirinden güzel halk müziği parçalarını seslendirirken diğer üyeler de kendilerine eşlik etti.