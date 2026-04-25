Akyazı’da üzüntü veren olay

Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesinde çok üzücü bir olay yaşandı.

Hasta olduğu öğrenilen Sefa Zeki Soyer isimli 31 yaşındaki bir genç evinde annesinin sabah kahvaltısı için çağırmak istediği annesi tarafından hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Hiç vakit geçirmeden 112 acil çağrı merkezini arayarak durumu anlatması üzerine olay mahalline sağlık ekipleri ve Jandarma sevk edildi.

Sağlık ekipleri ve Jandarma olay mahallinde yaptıkları incelemede Sefa Zeki Soyer’in hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine olayla ilgili tahkikat başlatıldı.