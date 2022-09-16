ÖZTÜRK AİLESİNDEN GURBETÇİ FAHRETTİN  ÖZTÜRK VEFAT ETTİ

​​​​​​​İlçemiz İnönü Mahallesi halkından olup yurt dışında ikamet eden ilçemiz kuyumcu esnaflarından Ferruh Ferruh Öztürk'ün Abisi,

İlçemiz İnönü Mahallesi halkından olup yurt dışında ikamet eden ilçemiz kuyumcu esnaflarından Ferruh Ferruh Öztürk'ün Abisi, Saim ve Sinan Öztürk'ün Babaları, Emre ve Ömür Öztürk'ün Amcaları Pehlivan Fahrettin Öztürk yurt dışında vefat etti.

Cenazesi 16 Eylül Cuma günü Sinema sokaktaki evinde alınacak helallikten sonra getirileceği Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınacak Cuma Namazı ve cenaze namazı sonrası Salihiye mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecektir.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

Kardeşi Ferruh Öztürk: 0532 707 58 33