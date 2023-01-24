Özser Neo Sigorta dualarla açıldı

​​​​​​​Yasemen-Rıdvan Ayvaz’ın sahip olduğu Özser Neo sigorta ve reasürans brokerliği A.Ş. Akyazı şubesi

Yasemen-Rıdvan Ayvaz’ın sahip olduğu Özser Neo sigorta ve reasürans brokerliği A.Ş. Akyazı şubesi düzenlenen bir törenle ve dualar eşliğinde hizmete girdi.

İnönü Mahallesi Ada Cad. No: 141 de hizmet vermeye başlayan sigorta şirketinin açılışına Belediye başkanı Bilal Soykan ve eşi Dilek Soykan, ATSO Başkanı Şinasi Bayraktar, BORSA Başkanı Ali Şener Bayraktar, CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, Kuzuluk Orta Mah. Muhtarı Murat Çakmakçı ve davetliler katıldı.

Açılış sonrası teşekkür amca Ayvaz Yazı evi sahibi Ali Osman Ayvaz’dan geldi. Amca Ayvaz yeğenlerinin düzenlediği açılış törenine katılanlara teşekkür etti.