Önce yetkililer öğrencilere deprem anında ne yapmaları ve nasıl korunmaları ve “Çök, kapan ve tutun” uygulaması hakkında bilgiler verdikten sonra çalan sirenle birlikte

Bahçesinde yapılan Fidan dikimi töreninden sonra Akyazı Osmanbey Nahit Menteşe İlkokulunda deprem tatbikatı yapıldı.

Önce yetkililer öğrencilere deprem anında ne yapmaları ve nasıl korunmaları ve “Çök, kapan ve tutun” uygulaması hakkında bilgiler verdikten sonra çalan sirenle birlikte öğrenciler, öğretmenler ve tatbikatı izlemek içtin sınıflara giren protokol üyeleri hep birlikte verilen bilgiler ışığında masaların altına girerek kendilerini korumaya çalıştılar. Daha sonra verilen komutla da seri bir şekilde sınıfları terk ederek dışarı çıktılar.

Düzenlenen tatbikatı Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Siyasiler, Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, J.Teğmen İlhan Girgin, Oda başkanları, Daire Müdürleri de izledi ve komutlara riayet ederek onlarda olası bir depremden korunmaya çalıştılar.