ONLAR ERDİ MURADINA DARISI BEKARLARIN BAŞINA

​​​​​​​Akyazı İlçesinin tanınmış esnaflarından aynı zamanda güzel sesi ile gönülleri fetheden ses sanatçısı Şükrü Karasakal evladını baş göz etmenin mutluluğunu yaşadı.

Akyazı İlçesinin tanınmış esnaflarından aynı zamanda güzel sesi ile gönülleri fetheden ses sanatçısı Şükrü Karasakal evladını baş göz etmenin mutluluğunu yaşadı.

Adapazarı Ekinli Mahallesinin sevilen ailelerinden Şükrü ve Zülfiye Karasakal çiftinin yakışıklı delikanlısı Berkay Karasakal ile Sapanca İlçesinin tanınmış ailelerinden Hakan ve Nermin Belat Çiftinin güzel kızları Neşe Belat’ı Akyazı Batakköylü düğün salonunda düzenlenen muhteşem bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın kıydığı Nikah töreninin ardından Takı merasimi yapıldı.

Daha sonra da Çalınan hareketli müzik eşliğinde gençler sahne alarak doyasıya eğlendiler, gelin ve damadın mutluluğuna ortak oldular.

Düğün sahipleri Karasakal ve Belat ailesi de davetlileri ile yakından ilgilenerek güzel bir ev sahipliği yaptılar.

Karasakal ve Belat ailelerini tebrik eder, gençlere de kuracakları yeni yuvalarında sağlıklı, mutlu bir ömür geçirmelerini temenni ederiz. BİZİM AKYAZI