Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 07-10-2022 01:00

Ömercikoğlu’ndan Yolcu’ya ziyaret

Fatih Ömercikoğlu geride bıraktığımız hafta sonunda yine Akyazı’ya geldi, akrabalarını tek tek gezdi, hal hatırlarını sordu ve sonra da iş insanı ve aynı zamanda da BBP Akyazı İlçe başkanı olan Naim Yolcu’ya işyerinde ziyaret etti.

Ömercikoğlu’ndan Yolcu’ya ziyaret

Akyazı’nın iftiharlarından biri olan ünlü modacı Fatih Ömercikoğlu hafta sonunu geçirmek üzere geldiği memleketi Akyazı’da bir taraftan akrabaların ziyaret ederken bir taraftan da kendisine yakın hissettiği dostları ile de bir araya gelmeyi  ihmal etmiyor.

Fatih Ömercikoğlu geride bıraktığımız hafta sonunda yine Akyazı’ya geldi, akrabalarını tek tek gezdi, hal hatırlarını sordu ve sonra da iş insanı ve aynı zamanda da BBP Akyazı İlçe başkanı olan Naim Yolcu’ya işyerinde ziyaret etti.

Bir taraftan çaylarını yudumlayan Yolcu ve Ömercikoğlu, diğer taraftan da moda başta olmak üzere birçok konuda karşılıklı olarak görüşlerini birbirleri ile paylaştılar ve bir müddet sonra da tatlı sohbetlerine son vererek birbirlerinden ayrıldılar.

İş insanı ve BBP Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu, İlçemizin yetiştirdiği değerli insan ve ünlü modacı kardeşimiz Fatih Ömercikoğlu’nun işyerime yaptığı bu ziyaret beni son derece mutlu etmiştir. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyor ve  başarılarla dolu iş hayatını daha da zirveye çıkarmasını temenni ediyorum dedi. 

 

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