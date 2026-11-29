​​​​​​​Sakarya’da yeni haftayla birlikte kış havası etkisini hissettirecek. Perşembe gününe kadar sürecek yağışlı havada en düşük sıcaklığın 6, en yüksek sıcaklığın ise 8-9 derece civarında

Sakarya’da yeni haftayla birlikte kış havası etkisini hissettirecek. Perşembe gününe kadar sürecek yağışlı havada en düşük sıcaklığın 6, en yüksek sıcaklığın ise 8-9 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Sakarya’da yeni haftayla birlikte kış havası şehre hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 29 Kasım Pazar günü başlayacak yağışlı hava, 3 Aralık Perşembe gününe kadar kentte etkisini sürdürecek.

Pazar günü 10 ile 13 derece arasında seyredecek hava sıcaklığı, pazartesi ve salı günlerinden itibaren hızla düşecek.

Hafta boyunca gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların 6 dereceye kadar gerilemesi, gündüz en yüksek değerlerin ise 8-9 derece civarında kalması bekleniyor. Trakya'dan başlayan kar yağışının İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da etkili olması bekleniyor.

Yağışlı sistemle birlikte kent genelinde nem oranının da yüksek seviyelerde seyredeceği görülüyor. Tabloya göre en yüksek nem oranı pazar günü yüzde 96’ya ulaşırken, çarşamba ve perşembe günleri de yüzde 93-94 bandında olacak.