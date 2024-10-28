Oda başkanlarının ziyaret trafiği sıklaştı

İlçelerde görev yapan SESOB’a bağlı Odalarda başkanlarının birbirlerine yaptığı ziyaretler dikkat çekiyor. Banlar arasında Akyazı Şoförler Odası gerek ziyaret edenler arasında gerekse ziyaret

İlçelerde görev yapan SESOB’a bağlı Odalarda başkanlarının birbirlerine yaptığı ziyaretler dikkat çekiyor. Banlar arasında Akyazı Şoförler Odası gerek ziyaret edenler arasında gerekse ziyaret edenler arasında başı çekiyor.

Geçtiğimiz hafta içinde Akyazı Şoförler Odasına hem ziyaret vardı hem de ziyaret edildi. Pamukova Şoförler Odası başkanı Mesut Kiraz ziyaret edenler arasındaydı. Bu defa Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir Hendek’e giderek Şoförler Odası başkanı Cemil Varlıca’yı makamında ziyaret etti.

Hem ziyaret edilen hem de ziyaret eden Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, ziyaret geleneğinin güzel bir gelenek olduğunu söyledi ve ziyaretlerde her başkan kendi çalışmalarına ilişkin karşı tarafa bilgi verdi ve bu ziyaretlerin sıklaştırılması temennisi kararı aldık dedi.