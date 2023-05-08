NEHRİN ÇOCUKLARI SAKARYASPOR’U YALNIZ BIRAKMADI

​​​​​​​Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde geçen sene başlatılan

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde geçen sene başlatılan NEHİR Projesi’yle öğrencilerimizi şehrinin takımıyla buluşturmaya devam ediyor.

07.05.2022 Pazar günü saat 16:00’da Sakarya Atatürk Stadı’nda Sakaryaspor’un Pendikspor’u 3-2 mağlup ettiği maçta İlçemizden Ali Altıparmak Ortokulu’ndan 42, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu’ndan 30 öğrencimiz , öğretmenleri nezaretinde Sakaryaspor’a destek olmak için stadyumda yerlerini aldılar ve Sakaryaspora destek oldular.